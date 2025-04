Nuovi contatti Russia-Usa previsti prossima settimana | Mosca annuncia avanzata su Sumy ma Kiev smentisce

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.139. Nel giorno di lutto nazionale per la strage dei bambini a Kryvyi Rih, la Russia ha intensificato gli attacchi contro l'Ucraina, colpendo anche la capitale Kiev. I bombardamenti hanno causato vittime e danni significativi, tra cui la distruzione parziale della sede della Freedom Tv, l’emittente pubblica ucraina che trasmette anche in russo. Contemporaneamente, l'esercito russo ha annunciato un'avanzata nel nord, nella regione di Sumy, rivendicando la conquista della cittadina di Basovka, a pochi chilometri dal confine russo, anche se Kiev ha smentito la notizia parlando di propaganda. Intanto, secondo il quotidiano britannico Telegraph, il presidente francese Macron intende rappresentare l'Europa nei negoziati con Putin sulla pace. Nel frattempo, si prepara una delegazione ucraina in viaggio verso Washington per discutere di un nuovo accordo sui minerali, che però viene giudicato sfavorevole dall’Ucraina.