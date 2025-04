Ucraina, raid russo provoca strage di civili a Sumy | Zelensky attacca Putin: "Solo un bastardo può fare tanto"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.146. Un attacco missilistico russo ha colpito la città ucraina di Sumy, provocando 34 vittime, tra cui due minori. Virale il video di una bimba che urla: "Mi hanno colpita". Secondo le autorità locali, Mosca "ha agito la Domenica delle Palme per causare più morti". Zelensky: "Colpita la gente che va in chiesa, solo un bastardo può fare tanto". Kellogg, l'inviato speciale di Trump per la Russia e l'Ucraina: "Superati ogni limiti di decenza". Secondo il primo ministro britannico Starmer, "il presidente ucraino ha dimostrato il suo impegno per la pace. Putin deve ora accettare un cessate il fuoco completo e immediato senza condizioni".