L'Unifil e i 10mila soldati Onu,1.200 gli italiani: storia e obiettivi della missione

La missione Unifil (United nations interim force in Lebanon) dei caschi blu in Libano è nata nel 1978. Dopo quasi trent'anni, in seguito del conflitto israelo-libanese del 2006, fu approvata una nuova risoluzione Onu, la 1701, che dispone, fra le altre cose, una nuova forza di interposizione. L'operazione di pace italiana definita "Leonte", che è stata avviata subito dopo il cessate il fuoco diciotto anni fa, rispecchia quindi i termini della risoluzione e prevede innanzitutto di monitorare la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele.