La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 373 e si allarga ai Paesi confinanti. Unifil: "Ferito un altro casco blu nel sud del Libano, è il quinto in due giorni". Hezbollah annuncia di aver condotto un attacco missilistico contro una base Idf ad Haifa. Venerdì sera un attacco con droni dal Libano ha provocato danni in una città a nord di Tel Aviv. Sul fronte Gaza, il World Food Programme, l'agenzia dell'Onu per la sicurezza alimentare, a lanciare l'ennesimo allarme: "Nel Nord non arrivano aiuti alimentari dall'1 ottobre". Intanto, non si placa la polemica contro Tel Aviv per gli attacchi ad Unifil. Tajani: "Vogliamo sapere cosa è successo". Al summit del Med9 di Pafo Giorgia Meloni ha fatto asse con Emmanuel Macron e Pedro Sanchez per condannare gli attacchi dell'esercito israeliano alle truppe Unifil in Libano. "È inaccettabile e non deve più ripetersi", l'avvertimento lanciato all'unisono dai leader di Italia, Francia e Spagna, e scritto nero su bianco in una dichiarazione congiunta. Media Usa: "Anni prima dell'assalto del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata di attacchi terroristici contro Israele che prevedevano anche l'abbattimento di due grattacieli a Tel Aviv in stile 11 settembre".