Netanyahu sente Biden: decisa la risposta all'Iran | Media: "Raid israeliano su campo profughi di Jabaliya a Gaza: almeno 15 morti"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 370. Nella serata di mercoledì almeno 15 persone sono state uccise in un attacco israeliano all'ospedale Al-Yemen Al-Saeed nel campo profughi di Jabaliya a Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese citato da Al Jazeera online, secondo cui l'ospedale colpito ospita famiglie sfollate che vivono in tende. Sempre mercoledì Benjamin Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico con Joe Biden, per parlare della risposta israeliana all'attacco lanciato dall'Iran il 1° ottobre. Il primo ministro israeliano sarebbe intenzionato a colpire le strutture militari iraniane: "Se non combattiamo Teheran, moriamo". Intanto la Casa Bianca avverte: "Una risoluzione diplomatica è l'unico modo per raggiungere la sicurezza e una stabilità duratura al confine tra Israele e il Libano". Nel frattempo Hezbollah ha lanciato 90 razzi dal Libano verso l'Alta Galilea in soli otto minuti.