Tregua in Ucraina, quanto durerà e cosa ha detto davvero Putin

Quest'anno la Pasqua cristiana e quella ortodossa coincidono. La pressione dei russi etnici e di tutti gli ortodossi che festeggiano la ricorrenza in Ucraina e nei territori di confine ha spinto il Cremlino a mostrarsi "caritatevole" e sensibile alla questione religiosa di "tutti i figli di Dio". Propaganda, ma efficacissima. Quasi un "vantaggio morale", come ha sottolineato l'ideologo ed ex consigliere di Putin Sergej Markov, ancora influentissimo e molto seguito dalla popolazione in terra russa. Il riferimento diretto a Donald Trump, con tanto di "sviolinata" per la volontà comune di porre fine alle ostilità quanto prima, fornisce un assist a entrambe le cancellerie di rincarare la dose contro gli europei, al momento impegnati in un riarmo indotto dagli stessi Usa. Come a dire: "Si vede benissimo chi vuole la pace e chi la guerra adesso".