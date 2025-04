Per quanto riguarda i temi sul tavolo, Giorgia Meloni, ha espresso fiducia in merito alla possibilità di raggiungere un accordo commerciale tra Usa e Ue. Parlando ai giornalisti dopo essere stata accolta da Donald Trump alla Casa Bianca, il premier ha aggiunto di credere che si debba "parlare in maniera amichevole e trovarsi a metà strada". Intanto il presidente degli Stati Uniti ha accettato di venire in visita a Roma a stretto giro di posta e, ha fatto sapere Meloni, starebbe considerando di incontrare in quell'occasione anche i vertici della Ue, un incontro per provare davvero a chiudere quell'accordo sui dazi che entrambi sono convinti si farà "al 100%". Pure se Donald Trump sul punto non ha "cambiato idea" e precisa che "i dazi ci stanno arricchendo" mentre prima con Joe Biden "stavamo perdendo miliardi di dollari sul commercio". Nessuna marcia indietro, insomma, e altrettanto difficile, stando almeno alle dichiarazioni, che possa passare quella proposta di creare una grande area di libero mercato tra Ue e Usa. Giorgia Meloni però porta a casa, tra fuori programma, battute che stemperano una evidente tensione e molti complimenti, quell'apertura che contava di ottenere dal presidente americano nei confronti dell'Europa.