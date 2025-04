Trump attacca Powell: "Troppo lento nell'abbassare i tassi" | Attesa per l'incontro tra Meloni e il presidente Usa

Donald Trump torna ad attaccare il presidente della Fed Jerome Powell: "È troppo lento nell'abbassare i tassi di interesse", afferma in un post sul suo social Truth. Lo stesso Powell, mercoledì, aveva ammesso che i dazi imposti dalla nuova amministrazione Usa potrebbero avere un impatto economico maggiore delle attese, portando più inflazione e meno crescita. Intanto, il presidente degli Stati Uniti chiede la revoca delle esenzioni fiscali a Harvard. Mentre il premier Giorgia Meloni è a Washington per incontrare Trump: il bilaterale è in programma alle 12 (le 18 in Italia) nello Studio Ovale e dovrebbe durare circa un'ora: sul tavolo la questione dazi. Al momento non è prevista alcuna conferenza stampa congiunta.