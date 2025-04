Meloni da Trump: in agenda la questione dazi | Spunta l'idea di un vertice presidente Usa-von der Leyen

Alla vigilia del viaggio negli Usa c'è stato un nuovo colloquio telefonico tra il premier e la presidente Ue von der Leyen. Sui dazi Giorgia Meloni non potrà parlare a nome dell'Ue, anche se potrà rilanciare la posizione già espressa dalla Commissione, che ha competenza esclusiva in materia, e in qualche modo porsi come una mediatrice visto il favore di cui gode presso il presidente Usa. Il presidente del Consiglio è stata in costante contatto con Ursula von der Leyen, con la quale ha avuto anche una chiamata martedì sera. "La competenza negoziale spetta alla Commissione ma qualsiasi contatto con l'amministrazione statunitense è ben accetto", ha precisato una portavoce dell'Esecutivo Ue.