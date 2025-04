Dazi Usa, l'Ue: "Noi vogliamo l'intesa ma siamo preparati alla possibilità di un mancato accordo"

Proseguono i tentativi per cercare di colmare le divergenze sul commercio tra Europa e Stati Uniti. Bruxelles ritiene che i dazi Usa siano una "strada sbagliata che danneggia imprese e consumatori e mette a rischio anche posti di lavoro". Lo ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Michael McGrath, sottolineando che "faremo tutto il possibile per giungere a un esito positivo" nei negoziati con Washington. Ma, ha aggiunto, "dobbiamo prepararci allo scenario potenziale di un mancato accordo". Secondo Bloomberg, la Cina, prima di accettare il negoziato commerciale, porrebbe una serie di condizioni all'amministrazione Trump, tra cui maggior coerenza da parte americana e più rispetto per le politiche di Pechino.