Amministrazione Trump congela 2,2 miliardi di sovvenzioni per Harvard

Mahdawi è originario della Cisgiordania ed e cresciuto in un campo profughi. In maggio, proprio come Khalil, avrebbe dovuto prendere un diploma della Columbia University. Il prossimo autunno, nei suoi piani, avrebbe cominciato un master in studi internazionali sempre a Columbia, secondo quanto hanno dichiarato i suoi avvocati contestando l'arresto. Secondo i legali, Mahdawi avrebbe fondato nell'autunno 2023 con Khalil la Palestinian Student Union. Il governo federale vuole deportare Khalil, che dopo l'arresto è stato trasferito in un centro di detenzione per clandestini in Louisiana, e l'ultimo verdetto di un giudice ha dato ragione all'amministrazione.