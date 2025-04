Con l'intensificarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina, Pechino ha sospeso l'export di diversi elementi critici delle terre rare (che cosa sono questi 17 elementi fondamentali per la tecnologia), metalli e magneti, minacciando il blocco delle forniture all'Occidente di componenti essenziali per l'industria bellica, elettronica, automobilistica, aerospaziale, dei semiconduttori e di una vasta gamma di beni di consumo. L'avvertimento del Fondo monetario internazionale: "I rischi geopolitici globali restano elevati, sollevando timori sul loro potenziale impatto sulla stabilità macroeconomica". La Casa Bianca: "Non ci aspettiamo una recessione quest'anno". L'Opec taglia le stime della domanda di petrolio per i dazi. Il ministero del Commercio cinese ha chiesto agli Stati Uniti di "cancellare completamente" i dazi reciproci, dopo che Washington ha annunciato un'esenzione per smartphone, laptop e altri dispositivi elettronici di consumo. Esenzione, però, solo "temporanea" poiché potranno essere "inclusi nei dazi per i semiconduttori, che arriveranno in un mese o due".