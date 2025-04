L'80% degli iPhone destinati agli Usa è prodotto in Cina: ecco perché il divorzio con Pechino è impossibile

"Nel medio-lungo termine - aggiunge l'esperto - le aziende americane potrebbero cercare fornitori in altre parti del mondo provando a internalizzare la produzione per quanto sostenibile dal punto di vista dei costi. Ma questo processo, lungo e complesso, indebolirebbe certamente l'industria tecnologica americana dell'hardware". Insieme ad altri colossi degli smartphone come Samsung, negli ultimi anni Apple ha cercato di diversificare le proprie catene di approvvigionamento per evitare un'eccessiva dipendenza dalla Cina. India e Vietnam si sono rivelati i principali candidati per ulteriori centri di produzione. Con l'entrata in vigore dei dazi, Apple avrebbe cercato di accelerare e aumentare la produzione di dispositivi prodotti in India dove, sempre secondo l'analisi di Counterpoint Research riportata da Bbc, è prodotto attualmente il 20% degli iPhone.