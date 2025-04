Trump e i guadagni dei suoi "amici" a Wall Street, i democratici chiedono un'inchiesta | Verso un'intesa con la Cina: "Xi è intelligente"

Donald Trump sembra cedere parzialmente ai timori di imprese, consumatori e apparati americani sulla cosiddetta guerra commerciale. Soprattutto in relazione ai super dazi contro la Cina, gli unici rimasti altissimi dopo l'annuncio di una pausa di 90 giorni per tutti i Paesi che non hanno preso contromisure tariffarie contro Washington. "Penso che qualcosa di positivo con Pechino verrà fuori, Xi Jinping è un leader molto bravo e molto intelligente", ha affermato il presidente americano. Intanto il tycoon torna nel vortice delle polemiche per le dichiarazioni immortalate il 9 aprile in un video dalla consigliera per le Comunicazioni della Casa Bianca, Margot Martin, in cui Trump sembra vantarsi dei guadagni realizzati da alcuni suoi amici miliardari con le agitazioni dei mercati a Wall Street. Il senatore democratico Adam Schiff ha chiesto l'apertura di un'inchiesta per accertare se si tratti di "insider trading".