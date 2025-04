"Gli Stati Uniti stanno negoziando il commercio e i dazi con 130 Paesi". Lo ha dichiarato Kevin Hassett, direttore del Consiglio economico nazionale del governo Trump. "Tali Paesi - ha aggiunto - sono soggetti a una tariffa del 10% sulle importazioni di beni negli Stati Uniti". Intanto il ministero del Commercio cinese ha chiesto agli Stati Uniti di "cancellare completamente" i dazi reciproci, dopo che Washington ha annunciato un'esenzione per smartphone, laptop e altri dispositivi elettronici di consumo. Esenzione, però, solo "temporanea" poiché potranno essere "inclusi nei dazi per i semiconduttori, che arriveranno in un mese o due". Il ministro Giorgetti: "Con Trump negoziato non semplice, serve un compromesso".