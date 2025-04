Intanto un gruppo di docenti universitari Usa ha intentato una causa contro l'amministrazione Trump proprio per la minaccia di bloccare i fondi federali destinati ad Harvard. L'azione legale è stata avviata dall'American Association of University Professors e dalla sua sezione di Harvard, in risposta a quelle che vengono definite nell'ambiente pressioni politiche mirate contro le università. "Trump sta violando il Civil Rights Act e terrorizzando gli studenti, bloccando illegalmente i fondi per ricerca e ospedali, con l'unico scopo di punire gli accademici per le loro idee", ha dichiarato Nikolas Bowie, docente di diritto ad Harvard.