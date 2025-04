Mediobanca, ecco perché l’ultima mossa di Piazzetta Cuccia può fermare la scalata di Mps

I rapporti tra Mediobanca, Generali e Banca Generali sono stretti e intrecciati.

Mediobanca è il primo socio di Generali con una quota del 13%, mentre tra gli altri principali azionisti della compagnia triestina figurano il gruppo Caltagirone (6,82%), la holding Delfin della famiglia Del Vecchio (9,93%) e la famiglia Benetton (4,83%).



A loro volta, sia Caltagirone sia Delfin detengono partecipazioni significative in Mediobanca (rispettivamente il 6,31% e il 19,81%) e in Mps, la banca che ha lanciato una Ops per conquistare Piazzetta Cuccia​.



Nelle mani di Caltagirone c’è circa il 5% di Mps, mentre gli eredi di Leonardo Del Vecchio controllano circa il 9,8%. Entrambi i gruppi hanno sostenuto una lista comune nell'ultima assemblea delle Generali, ottenendo tre posti in consiglio grazie anche al sostegno di Unicredit e di altri soci minori. Gli altri dieci consiglieri sono stati espressi dalla lista appoggiata da Mediobanca, garantendo così a Nagel un cda "amico".