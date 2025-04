UniCredit, via libera dell'Antitrust tedesco a salire al 29,9% di Commerzbank

Continua la scalata di UniCredit sulla tedesca Commerzbank. Il Bundeskartellamt- Bfk, ovvero l’Ufficio federale antitrust tedesco, ha approvato senza alcuna condizione l'acquisizione da parte della banca guidata da Andrea Orcel di una quota di minoranza dell'istituto con sede a Francoforte. UniCredit sale quindi al 29,9%. L'operazione, ha spiegato il presidente dell'authority Andreas Mundt, "rafforzerà la posizione di mercato di UniCredit nel private e corporate banking in Germania". Per questo motivo il Bundeskartellamt ha esaminato l'impatto del deal sui mercati interessati, giungendo alla conclusione che "altri importanti concorrenti sono attivi in tutti i settori" e che per questo l'operazione può essere autorizzata .La Bce, in qualità di supervisore, aveva già dato il proprio ok a un aumento della partecipazione diretta fino al 29,9%.