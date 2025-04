Il governo non blocca la scalata di Monte dei Paschi su Mediobanca

Il prossimo appuntamento cruciale per l'operazione sarà l'assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi prevista per il 17 aprile. Nella parte straordinaria dell'assise, i soci saranno chiamati a votare sulla proposta di "attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, entro il 31 dicembre 2025, da liberare mediante conferimento in natura, a servizio dell'offerta pubblica volontaria su Mediobanca".