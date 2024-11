Unicredit-Bpm, i numeri e gli scenari dell'operazione: tutto quello che sappiamo

Per capire nel dettaglio quanto sta accadendo, è bene partire dal concetto di Ops e dalle sue caratteristiche. L'offerta pubblica di scambio è una tipologia di offerta pubblica che utilizza le azioni dell'offerente, in questo caso Unicredit, per comprare quelle dell'obiettivo. Viene per questo definita 'carta contro carta' a differenza dall'Opa, che utilizza i contanti, e dall'Opas, che avviene in parte in contanti e in parte in 'carta', cioè titoli azionari.