Mps lancia un'offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca

Il Monte dei Paschi di Siena ha annunciato in una nota il lancio di un'offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca. In precedenza l'agenzia Bloomberg aveva anticipato l'intenzione dell'istituto senese di annunciare un'operazione per l'acquisizione totale o parziale di Mediobanca in una mossa capace di generare un vero e proprio terremoto negli equilibri della finanza italiana.