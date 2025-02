I soci di Banco Bpm approvano a larghissima maggioranza il rilancio dell'offerta su Anima

ATTESE LE MOSSE DI UNICREDIT

L'aumento dell'opa su Anima approvato oggi è ostacolato da UniCredit, che a sua volta ha lanciato una ops proprio su Bpm: nei giorni scorsi il ceo di Gae Aulenti, Andrea Orcel, si era rivolto proprio ai soci del Banco: “Se rilanciate su Anima - aveva scritto in un comunicato - andrete incontro a rischi e incertezze. E noi potremmo ritirare la nostra offerta”. Insomma, Orcel aveva scritto nero su bianco che se Bpm avesse rilanciato, ci sarebbero state forti ripercussioni e che UniCredit avrebbe potuto rinunciare alla sua ops, lasciando intendere che a quel punto il titolo Bpm sarebbe potuto crollare. Stamattina all'inizio dell'assemblea l’ad di Bpm, Castagna, ha ribadito che quella su Anima è l’unica offerta in denaro, e non in scambio, tra le tante presenti sul mercato in questo periodo di particolare fermento per il risiko bancario.