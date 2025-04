Campobasso, segregata in casa da fratello e cognata: coppia condannata a 5 anni

Una coppia di Casalciprano (Campobasso) è stata condannata a cinque anni di reclusione per maltrattamenti e sequestro di persona. Secondo gli inquirenti, la vittima, oggi 70enne, per 22 anni era stata tenuta segregata in casa, dal fratello e da sua moglie, in un vero e proprio tugurio, come scoperto dai carabinieri di Bojano. "Oggi si può dire che la donna è veramente libera", ha commentato il procuratore D'Angelo. Soddisfatta la parte civile, mentre il difensore della coppia preannuncia ricorso in Appello.