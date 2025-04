Le sagre di gusto per il ponte del 1° maggio

FRITTO MISTO, Ascoli Piceno – Continua fino a domenica 4 maggio la manifestazione dedicata alla cottura più sfiziosa che ci sia, Ascoli Piceno aspetta gli estimatori per una vera esplosione di buoni sapori: nel lungo ponte 1° maggio è tutto un fiorire di arancini siciliani, olive all'ascolana, panzerotti, tempura giapponese e molto altro ancora, purché accomunato dalla tecnica della frittura. Il claim di quest’anno è “Fritto, non frottole”. Cuore pulsante dell’evento è il Palafritto, installato in piazza Arringo, con un percorso culinario in cui assaggiare ricette selezionate tra le specialità a base di fritto: ci sono la pizza fritta napoletana, lo gnocco fritto di Modena, il fish and chips britannico e la tempura giapponese. Non mancano i cooking show, un’area dedicata alle farine, la zona “enoteca” e divertimento assicurato anche per i bambini con laboratori e spazi gioco in cui imparare a cucinare le olive ascolane. Non manca la tradizionale Area Chips, interamente dedicata alle chips di patate bianche di montagna, carote e persino zucchine; l’area “Questa pasta” è dedicata a cult gastronomici come tortellini artigianali alla crema di parmigiano, tortelli di zucca, rigatoni alla carbonara, agnolotti dal plin piemontesi, malloreddus sardi e molto altro. Infine, c’è l’area Erbe Spontanee, per imparare a riconoscerle e a cucinarle. Informazioni: www.facebook.com.