Fiori che passione: dieci rassegne in Emilia-Romagna

CASOLA VALSENIO - Lunedì 21 aprile e giovedì 1 maggio alle 10 il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio (Ra) regala un’esperienza immersiva con una visita guidata tra piante aromatiche e fiori. Successivamente, i partecipanti saranno coinvolti in un aperitivo realizzato con i fiori ed erbe del giardino. Ogni visitatore potrà creare il proprio drink, personalizzandolo con fiori ed erbe fresche raccolte in loco. Venerdì 25 aprile alle 11, Picnic in Giardino, passeggiata guidata lungo i gradoni dedicati alle piante aromatiche, seguita da picnic realizzato dalla storica locanda Il Cardello con ingredienti freschi e stagionali, celebrando i sapori del territorio e le erbe aromatiche del giardino. domenica 25 maggio (ore 12:30) si potrà anche gustare un pranzo floreale (menù è curato da Katia Fava e Patrizia Pozzi) a base di erbe spontanee del giardino, con i loro sapori intensi e genuini, e di fiori di stagione, rendendo ogni piatto una piccola opera d’arte. Infine, domenica 4 maggio (dalle 9:30 alle 17) Corso tecnico “Le erbe spontanee in cucina” a cura di Sauro Biffi, direttore del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Ci sarà dapprima una passeggiata tra le coltivazioni del giardino e i prati circostanti, seguita dal corso di cucina nel pomeriggio. Prenotazione obbligatoria.



TELAROLO DI CASTELLARANO - A Telarolo di Castellarano - Comune Matildico in provincia di Reggio Emilia immerso tra verdi colline, sboccia Borgo Plantarum, prestigioso appuntamento dedicato a piante insolite, curiosità botaniche e idee per spazi verdi, ospitato negli spazi esterni del Borgo Antico Le Viole. L’11a edizione, che quest’anno dura tre giorni, dal 25 al 27 aprile, prevede un programma ricchissimo di attività per professionisti e non, dove ammirare e acquistare varietà botaniche particolari, confrontarsi con garden designer e vivaisti, raccogliere spunti e scoprire piccoli artigiani legati al mondo del giardino, partecipare a workshop e momenti di approfondimento. Una delle grandi novità dell’edizione primaverile è il percorso di sculture realizzate in argilla dall’artista Giulia Sbernini. Nel borgo sarà presente un punto ristorazione bio e si potranno acquistare dai piccoli produttori locali selezionati miele, ortaggi, pasta e olii, biscotti e frutta. La mostra mercato è un’occasione per vivere il territorio e il suo ricco patrimonio culturale.



REGGIA DI COLORNO - Sempre nel Ponte del 25 aprile il Giardino Storico della Reggia di Colorno (Pr), che ricalca quello della Reggia di Versailles, ospita la 30a edizione di “Nel Segno del Giglio”, Mostra Mercato del Giardinaggio di Qualità. Tra fioriture, rarità botaniche, arredo giardino e brocantage (commercio di oggetti usati), artigianato artistico e aziende agricole selezionate, si respirerà il profumo della storia della Duchessa Maria Luigia e della sua bella residenza (il giglio è l’emblema floreale dei Farnese, signori di Parma). Da allora, anno dopo anno, la mostra è cresciuta sino a conquistarsi la qualificazione di “Nazionale” e a imporsi tra i punti di riferimento più amati dai pollici verdi italiani e non solo. Pur ospitando espositori e visitatori provenienti da tutto il territorio nazionale e d’Europa, la manifestazione valorizza le eccellenze verdi del proprio territorio. La mostra è anche un invito a scoprire le altre meraviglie del Parmense: parchi naturalistici e storici, giardini, castelli, ville, chiese e gastronomia tipica. Ingresso a pagamento.



CATTOLICA - Un’esplosione di colori e profumi invade la località balneare in provincia di Rimini, da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio, per la 53a Mostra dei fiori e delle piante ornamentali “Cattolica in fiore”, uno degli eventi florovivaistici più importanti d’Italia. In Piazza I Maggio e per le vie del centro ci saranno da mattina a sera esposizioni floreali, installazioni artistiche e laboratori interattivi per adulti e bambini, oltre a stand di florovivaisti provenienti da tutta Italia, dove scoprire piante rare, fiori esotici e le ultime tendenze del giardinaggio. Non mancheranno eventi collaterali, tra cui spettacoli, mostre e degustazioni di prodotti locali. La manifestazione è gratuita, un’occasione per famiglie e turisti di scoprire la città con le sue spiagge, le bellezze storiche e la rinomata ospitalità romagnola, in questo lungo Ponte primaverile.



“FLORAVILLA” - Anche il Parco di Villa Caramello, a Castel San Giovanni (Pc) - massima espressione della stagione del Barocco a Piacenza - il primo weekend di maggio (3 e 4) ospita Floravilla, l’appuntamento con fiori e piante da giardino e con il benessere a 360°. Oltre 50 espositori provenienti da varie regioni proporranno fiori e piante ornamentali, aromatiche e orticole, rare e insolite ma anche artigianato, enogastronomia, cosmetici naturali e prodotti e idee per una vita più sana ed equilibrata. Si potrà anche partecipare a incontri condotti da esperti del settore e ricevere consulenza sulle malattie delle proprie piante. Per i bambini, aree speciali con laboratori e giochi sui temi del verde.



BUSSETO - Nel suggestivo scenario del Parco e delle Scuderie di Villa Pallavicino, a Busseto (Pr), sabato 3 e domenica 4 maggio torna Ortocolto, la festa-mercato nazionale sulla biodiversità florovivaistica. Nel weekend si potranno ammirare e acquistare varietà botaniche selezionate, collezioni di piante rare, ortaggi e frutti biologici, artigianato d’eccellenza, prodotti agroalimentari tipici della biodiversità del territorio. Tanti anche gli artisti con le proprie creazioni floreali. L’evento è organizzato da Ortocolto Aps in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Busseto e Museo Renata Tebaldi. Tra le tante attrazioni di Busseto, ancora oggi aperte al pubblico, Villa Pallavicino è una delle più apprezzabili dal punto di vista artistico e culturale. Ingresso a offerta libera.



FERRARA - Nello stesso weekend (3 e 4 maggio) ad animare Piazza Ariostea, nel quartiere rinascimentale di Ferrara ci saranno monumentali cedri del Libano, tuie, betulle, cespugli di rose e vialetti all’inglese. È la 21a edizione di “Giardini Estensi”, la tradizionale mostra mercato dedicata alle piante rare ed insolite, attrezzature per il giardinaggio, artigianato e cura degli spazi verdi, con produttori provenienti da varie località italiane, portatori di prodotti esclusivi e selezionati a livello nazionale. L’appuntamento, sempre ospitato nel vicino Parco Massari (quattro ettari nel cuore della città), quest’anno cambia sede per importanti lavori di manutenzione. Saranno anche attivi un laboratorio di cesteria con dimostrazioni su come realizzare meravigliosi contenitori biologici, attività per bambini ed esibizioni di antichi mestieri. La piazza, commissionata da Ercole I d’Este al famoso architetto e urbanista Biagio Rossetti, è di forma ovale e caratterizzata da gradinate erbose e alberi, palazzi storici e, al centro, da un grande prato su cui troneggia la statua di Ludovico Ariosto. L’evento replica a metà settembre con l’edizione autunnale (13 e 14). Ingresso libero.



“INTERNO VERDE” - Il 10 e 11 maggio Ferrara ospita “Interno Verde” e apre eccezionalmente ai visitatori i giardini privati più suggestivi e curiosi del centro per quella che sarà la 10a e ultima edizione. Il Festival diffuso - che dal 2016 si impegna per valorizzare il meraviglioso patrimonio architettonico e botanico del capoluogo estense -sarà ricco di iniziative dedicate alla natura e all’ambiente: merende sotto gli alberi e visite guidate, laboratori per adulti e bambini, itinerari tematici, presentazioni, mostre, installazioni e performance artistiche. Iscrivendosi all’evento si ritirerà un braccialetto che fungerà da pass per entrambi i giorni. Partecipazione a pagamento. L’evento si terrà anche a Piacenza sabato 12 e domenica 13 aprile.



CASTELLO DI PADERNA - Frutti del Castello, arrivata alla sua 9a edizione, è una rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato, che si tiene nel weekend di sabato 17 e domenica 18 maggio nei giardini e cortili medievali del Castello di Paderna di Pontenure, nel Piacentino (circuito dei Castelli del Ducato). Oltre 100 espositori selezionati presenteranno una straordinaria varietà di piante e fiori che simboleggiano l’arrivo della primavera: rose, orchidee, ortensie, dalie, rododendri, lavande, salvie, petunie, verbene, piante grasse e acquatiche. Il pubblico potrà scoprire anche piante rare e insolite, guidato dalla competenza di esperti giardinieri e florovivaisti, pronti a dispensare consigli su potature, abbinamenti floreali e tecniche di coltivazione sostenibili. Oltre alla mostra mercato, ci saranno talk e conferenze con esperti del settore e si potranno acquistare arredi da giardino, attrezzi per il gardening, prodotti naturali e artigianato di eccellenza. Possibilità di fare picnic sul prato, o scegliere la ristorazione emiliana nei fienili del Castello, comodamente seduti ai tavoli. Ingresso a pagamento, gratuito fino ai 14 anni.