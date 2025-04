Il Lago Maggiore riapre le sue meraviglie

CASTELLI DI CANNERO - Dalle Isole Borromee al Parco Pallavicino in Piemonte, fino alla Rocca di Angera in Lombardia le esperienze per i visitatori sono sempre più ricche e personalizzate. Quest’anno per prenotare la visita ai musei è possibile scegliere tra data aperta e data fissa, con vantaggiosi sconti sui biglietti d’ingresso. La grande novità della stagione turistica 2025 è l’apertura entro il mese di giugno dei Castelli di Cannero che si inseriscono nell'itinerario storico-culturale del Lago Maggiore. Situato di fronte alle cittadine di Cannero e Cannobio, al confine con la Svizzera, il nuovo sito museale originario dei primi anni del Quattrocento è il frutto di un imponente progetto di recupero che lo riporta all’antico splendore, dotandolo delle più moderne tecnologie. Il percorso narrativo fruibile scaricando l’audioguida accompagnerà i visitatori alla scoperta della suggestiva storia della fortezza adagiata sulle acque del lago.



ISOLE DA SOGNO - L’intramontabile fascino delle Isole Borromee è alimentato da nuovi progetti. All’Isola Madre varietà di bambù e felci arboree da questa stagione arricchiscono il patrimonio composto da numerose collezioni botaniche con specie provenienti da tutto il mondo. Come le camelie che, presenti in circa 300 esemplari di 11 specie diverse e oltre 60 differenti cultivar su Isola Madre e Isola Bella, dalla scorsa stagione sono oggetto di una ambiziosa opera di catalogazione, con l’obiettivo di conoscere l’entità e il valore culturale e botanico della collezione, per poterla conservare al meglio pianificando le cure e le integrazioni degli esemplari più antichi e pregiati. All’Isola Bella, celebre per i suoi capolavori barocchi custoditi nel Palazzo e nel giardino all'italiana, si respira un’atmosfera unica anche semplicemente passeggiando nel borgo tra le case dei pescatori e le boutique del Vicolo del Fornello. Molti gli scorci vista lago che si possono ammirare lungo l’isola: seduti ai tavolini della caffetteria nei giardini, al tramonto si gode di uno spettacolo straordinario. Per un pranzo veloce o un aperitivo, il Fornello Bottega con Cucina, situato nel cuore del Vicolo del Fornello, è la scelta ideale anche per chi cerca un angolo di relax.