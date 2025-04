Viaggio tra miti, sapori e segreti della Costa degli Etruschi

POPULONIA, L’UNICA CITTÀ ETRUSCA SUL MARE - La Costa degli Etruschi è quel tratto di litorale toscano che va da Livorno a Piombino, caratterizzato dalle bellissime spiagge e da una storia plurimillenaria: era infatti il territorio costiero abitato dai misteriosi Etruschi, che proprio lungo questa costa edificarono Populonia, la loro unica città sul mare, adagiata sul golfo di Baratti. La necropoli lascia immaginare i desideri e i segreti di questo popolo misterioso, mostrando una grande quantità di reperti. Questo incantevole tratto di Toscana non è solo una destinazione da visitare, ma un viaggio emozionale attraverso il tempo e i sapori, dove le antiche vestigia etrusche incontrano i misteri templari e una tradizione enogastronomica che intreccia autenticità e innovazione. Qui, tra borghi medievali arroccati, spiagge dorate e colline di uliveti e vigneti, ogni angolo racconta una storia, ogni profumo evoca un ricordo e ogni sapore celebra un’arte antica, tramandata e reinterpretata con passione. Destinazione ideale per gli amanti degli sport all’aria aperta, la Costa degli Etruschi offre una notevole gamma di opportunità grazie ai numerosi itinerari da percorrere a piedi, a cavallo o in mountain bike, oltre a un mare cristallino a pochi passi dal fitto della pineta e dalla macchia mediterranea.



LUNGO L’AURELIA - Un modo ideale per avventurarsi alla scoperta della Costa degli Etruschi è seguire l’Aurelia: si può partire lasciandosi alle spalle Livorno, oppure procedere da sud, un po’ come fanno Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant nel Sorpasso, ma da qualunque punto decidiate di muovervi scoprirete scogli e poi sabbia, come accade a Castiglioncello, dove il verde costiero assume le forme di una fitta pineta mentre, più distante dal mare, diventa un’impenetrabile macchia di vegetazione. Percorrendo la costa ci si imbatte in paesaggi mutevoli: la sabbia scura o quella fine e chiara, le spiagge attrezzate o le distese libere poco affollate. Oppure si possono fare passeggiate a piedi o a cavallo, dalle pinete di Vada fino a Piombino, passando per San Vincenzo, o ancora costeggiando i cipressi "alti e schietti" di Bolgheri, tanto cari a Giosuè Carducci.



TERME, BORGHI, SAPORI - Chi cerca il relax, può optate per Venturina che, con le sue terme, regala una vacanza. Non mancano nemmeno le idee per la famiglia, come il Parco archeominerario di San Silvestro, dove ci si inoltra a bordo di un trenino nella profondità delle miniere. Tutto da esplorare l’entroterra: resti etruschi, vigneti e colline, regno di tranquillità. Tra un poggio e l’altro, deliziosi borghi perfettamente conservati, con scorci incantevoli e specialità enogastronomiche da scoprire: Suvereto, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, Sassetta arroccata su un’altura, Montescudaio e Guardistallo con le loro caratteristiche architetture. La Costa degli Etruschi è anche un piccolo paradiso per i viaggiatori gourmet. Ogni piatto è un racconto, dalle zuppe povere dei marinai come il cacciucco, eredità di scambi culturali mediterranei, ai piatti di selvaggina arricchiti da spezie e aromi locali. Il viaggio del gusto continua con il Terratico di Bibbona DOC, l’olio extravergine d’oliva certificato, i salumi e i vini famosissimi di Bolgheri.



BIBBONA E I TEMPLARI - Bibbona e il suo territorio incantano con il loro straordinario connubio di storia e natura. Qui i misteri dei Cavalieri Templari e le antiche tracce degli Etruschi si fondono armoniosamente con le meraviglie naturali di un’area senza pari, dove spicca la suggestiva necropoli delle Grotte Gialle. Scolpita nelle rocce calcarenitiche, questa località millenaria è uno degli angoli più affascinanti e meno conosciuti della regione, e conserva intatto il suo fascino primordiale. In questo luogo magico, il silenzio della natura sembra raccontare storie dimenticate, sussurrando il ricordo di un’epoca lontana e misteriosa, dove ogni pietra ha una storia da narrare. Incantevole è poi il borgo medievale con i suoi vicoli lastricati e la Pieve di Sant’Ilario, testimonianza tangibile del passaggio dei Templari. Per chi cerca emozioni autentiche, una passeggiata tra gli ulivi secolari regala panorami mozzafiato e un contatto diretto con la storia del territorio.