Firenze: riaprono gli Appartamenti reali di Palazzo Pitti

GUSTARE PIATTI DELLA TRADIZIONE - Per gustare la più autentica cucina locale, i locali dell’Unione Ristoranti Buon Ricordo sono in tutta Italia una garanzia. A Firenze c'è ne sono 3, tutti eccellenti. L'Osteria di Giovanni, un tempo bottega con mescita di vino di nonno Narciso Latini, oggi raffinato ristorante delle nipoti Caterina e Chiara, reduci da studi ed esperienze internazionali: bellissima e ricca di fascino la location, negli ambienti a volte e capitelli pensili di un palazzo antico, ottima la cucina che propone come specialità del Buon Ricordo il Piccione del Valdarno arrosto ripieno di salsiccia al finocchio e cavolo nero. A due passi da piazza del Duomo, in quelli che per oltre 170 anni sono stati i locali della storica Libreria Gonnelli - epicentro della vita culturale fiorentina per circa due secoli, frequentata da intellettuali, scrittori ed artisti - Regina Bistecca offre un menù legato alla più autentica tradizione gastronomica locale. Alle pareti, oltre 140 opere d’arte originali sono la cornice ideale per assaporare le specialità fiorentine e toscane, così come la collezione di oltre 400 libri di cucina e cultura gastronomica, danno continuità alla passione per il sapere di questo luogo incantato. La sua specialità del Buon Ricordo è la Bistecca alla fiorentina di Chianina. A pochi passi da Piazza Santa Croce si trova invece Il Francescano, tipica trattoria toscana dai sapori tradizionali, vini di qualità e profumi d’altri tempi. La sua storia affonda le radici nella Firenze popolare di fine ‘800 ed oggi è uno storico e tipico locale di quartiere, pilastro di vita quotidiana della Firenze che fu, prezioso per la sua autenticità. Un luogo in cui assaporare i più tipici piatti della cucina fiorentina e toscana, cucinati ad arte, con materie prime d’eccellenza, selezionate con cura, stagione per stagione. L’antica insegna - Pizzicheria e Canova di vini - ne testimonia l’origine di vinaio ed ancor oggi eccellente è la sua cantina. La sua atmosfera calda e genuina e la sua ottima e sincera cucina hanno attratto celebrità dello spettacolo, abituali frequentatori di Santa Croce per via del vicinissimo e importante Teatro Verdi, quali – negli Anni Ottanta- Vittorio Gassman o un’ancor giovanissimo Roberto Benigni e gli sportivi dal pallone d’oro 2006 da Fabio Cannavaro a Gabriel Omar Batistuta. La sua specialità del Buon Ricordo è il Fritto del Convento.