Napoli affascinante, sacra e profana da 2500 anni

L’OFFERTA TURISTICA - Oggi Napoli è però molto più che storia: è una città in continua evoluzione che attrae viaggiatori grazie a progetti di rigenerazione urbana e a un crescente interesse per l’arte contemporanea. Le sue stazioni della metropolitana, autentici capolavori di design artistico, si affiancano ai simboli storici come il Vesuvio, il Golfo e il centro storico UNESCO, trasformando la città in un museo a cielo aperto. Anche la scena gastronomica è in fermento. Accanto ai sapori iconici della pizza, per esempio, emergono grandi nomi della ristorazione internazionale e poi giovani chef e locali innovativi che rivisitano i piatti tradizionali. A completare l’offerta c’è poi un tessuto culturale vibrante con musei, teatri e festival dedicati all’arte, alla musica e al cinema, e installazioni temporanee di grande impatto, rendendo ogni visita un’esperienza immersiva.



META IRRESISTIBILE - Con la crescente moda del "set-jetting" - un fenomeno che spinge i viaggiatori a visitare i luoghi in cui sono stati girati i loro film e serie TV preferiti - Napoli è diventata una meta irresistibile per chi cerca di immergersi nella magia del grande schermo. La città partenopea, con il suo fascino enigmatico e i suoi panorami spettacolari, è stata lo sfondo per innumerevoli produzioni cinematografiche, che hanno saputo cogliere la sua essenza poliedrica. L’ultima opera di Paolo Sorrentino, Parthenope, celebra Napoli in una narrazione visiva potente e intima. Villa Lauro e Palazzo Donn’Anna a Posillipo, con le loro terrazze a picco sul mare, diventano luoghi di contemplazione e bellezza. La storica Spaccanapoli, con il suo dedalo di vicoli e la sua energia vibrante, incarna l’anima più autentica della città, ancora di più sotto Natale. E poi c’è il Teatro San Carlo, uno dei teatri più antichi e prestigiosi al mondo, dove l’arte lirica ha trovato una delle sue dimore più illustri. Ogni inquadratura di Partenope sembra sussurrare al pubblico storie di vita, passione e contraddizioni, raccontando Napoli come una città che vive nel presente ma non dimentica il suo passato.



AMICA GENIALE - Oltre a Sorrentino, Napoli è la culla di grandi storie, una su tutte: L'Amica Geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che ha ora trasformato il quartiere Luzzatti in un simbolo di nostalgia e di appartenenza, un luogo dove i fan possono passeggiare tra i murales che celebrano i protagonisti Lila e Lenù. Questo viaggio tra le radici di Napoli prosegue attraversando Piazza Garibaldi, snodo pulsante della città, e Port'Alba, storica via dei librai, dove le bancarelle di libri antichi ricordano la tradizione culturale della città. Le affascinanti Piazza dei Martiri e Via Caracciolo, con la vista mozzafiato sul mare, sono tappe imperdibili per scoprire una Napoli inedita, sospesa tra memoria e modernità.



MUSEI - Tra i musei più curiosi da visitare ce ne è poi uno dedicato a Maradona. Nel cuore dei Quartieri Spagnoli è in esposizione una vasta collezione di cimeli appartenuti al mito contemporaneo durante i suoi sette anni con la maglia azzurra. La collezione è stata curata dalla famiglia Vignati, che ha avuto un legame profondo con il campione argentino. Saverio Silvio Vignati, all'epoca custode dello stadio San Paolo, e sua moglie Lucia, scelta da Maradona come cuoca e governante, hanno raccolto nel tempo numerosi oggetti donati dal Pibe de Oro. Tra le novità il Museo della Collezione Bonelli rappresenta un tributo all'eccellenza enogastronomica italiana. Situato in un edificio che già di per sé racconta la storia della città, il museo ospita una collezione unica di manufatti, strumenti e racconti legati alla tradizione culinaria italiana. Qui, i visitatori possono esplorare le origini dei piatti iconici di Napoli, come la pizza e il ragù, e scoprire il ruolo della cucina nella storia e nell'identità culturale della città. Il Museo Caruso offre molto più di una semplice esposizione di cimeli: è una vera e propria esperienza immersiva, che combina animazioni 3D, piattaforme multimediali, installazioni musicali e cinematografiche, creando una “stanza delle meraviglie” capace di affascinare un pubblico vasto e variegato, dagli appassionati di musica ai visitatori internazionali.



LE MOSTRE - Tra le mostre da non perdere quella su “Sir William e Lady Hamilton” presso le Gallerie d’Italia. Questa esposizione trasporta i visitatori nel XVIII secolo, quando Napoli era una delle tappe principali del Grand Tour e attraeva visitatori illustri da tutta Europa. La figura di Lady Hamilton, celebre per la sua bellezza e il suo spirito ribelle, e il marito Sir William, ambasciatore britannico e grande amante dell’arte e dell’archeologia, incarnano il fascino che Napoli esercitava sui viaggiatori stranieri dell'epoca. La mostra è un’opportunità unica per scoprire un’epoca di scambi culturali e di esplorazioni intellettuali, attraverso ritratti, lettere e manufatti che raccontano l’intreccio tra Napoli e il mondo.