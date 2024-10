Costiera Amalfitana, ancor più bella in autunno

LA DIVINA D’AUTUNNO - Ottobre da qualche tempo regala giornate incredibili all’insegna del sole e di temperature dolci e miti, questo periodo è ideale per organizzare una breve vacanza in uno dei luoghi più belli del mondo: la Costiera Amalfitana. Visitare la “Divina” in autunno offre tantissimi vantaggi: i mesi estivi e le temperature alte ed afose lasciano il posto ad un caldo tiepido e asciutto, le spiagge sono quasi deserte e i vicoli sfollati. Questo angolo di paradiso oltre ad ospitare borghi incantati, paesini a picco sul mare e località conosciute in tutto il mondo, possiede anche un’anima più intima e nascosta, un piccolo universo non immediatamente visibile fatto di sentieri, percorsi e scenari da sogno tutti da esplorare e vivere intensamente. Sono presenti itinerari naturalistici di diverse difficoltà ma tutti sono capaci di raccontare una meravigliosa e sorprendente storia.



I SENTIERI PIU’ BELLI - Valle delle Ferriere: questo itinerario parte dai Monti Lattari e discende verso Amalfi, è di lieve difficoltà con una durata di circa 3 ore. Attraverso boschi di felci risalenti all’epoca delle glaciazioni, si percorre un meraviglioso sentiero che costeggia il Torrente Canneto. Il trekking si snoda attraverso una natura rigogliosa fatta di sorgenti, piccole cascate e diverse rapide sul Rio Canneto, un tempo utilizzato come forza motrice per le antiche ferriere. Il paesaggio è mozzafiato e tutti i colori dell’autunno lo rendono un meraviglioso dipinto. A metà percorso, una volta superati i terrazzamenti di limoni e vigne, si incontra l’antica ferriera da cui prende il nome la valle, che riforniva di ferro l'antica Repubblica marinara di Amalfi. Raggiungere Amalfi attraverso una piccola giungla di felci con ruderi medievali che appaiono all’improvviso regalerà emozioni indimenticabili.



LA VOLPE PESCATRICE - Questo percorso ha una durata di circa 40 ed è fatto di soli gradini, 1500 per l’esattezza, la lunga scalinata parte dal piccolo paese di Sant’Elia e raggiunge un gioiello incastonato tra le rocce: il Fiordo di Furore, una piccola e affascinante insenatura abbandonata. In prossimità della chiesa inizia la scalinata dalla maestosa visuale che silenziosamente scende verso il mare. Una volta arrivati al fiordo sembrerà di essere tornati indietro nel tempo: ad accogliere i visitatori ci saranno le antiche case dei pescatori oggi disabitate, barche adagiate sulla piccola baia e un mare tanto turchese da far brillare gli occhi. Il fascino di questo angolo di Costiera Amalfitana è rimasto intatto nel tempo e nello spazio, tanto che, Rossellini, rimasto anche lui ammaliato dalla bellezza, lo scelse come scenario per il film “l’Amore” del 1948.



L’AVVOCATA - Questo itinerario unisce il sacro e il profano e abbina meravigliosi scorci panoramici sul Golfo di Salerno a splendide viste sulla Costiera Amalfitana. Il Santuario dell’Avvocata è eretto sul Monte Falerzio a picco su una parete rocciosa, ci sono diversi percorsi che raggiungono il luogo di culto, il sentiero più utilizzato è quello che parte dalla Badia dei Benedettini della SS. Trinità di Cava, gli altri sono più brevi ma molto più ripidi. Partendo dal piazzale della Badia, si attraversano boschi di leccio, carpini e aceri, castagneti, pascoli nella macchia mediterranea e torrenti, senza mai perdere la vista mozzafiato sulla Divina Costiera: tra un passo e l’altro, infatti, come d’incanto appariranno sullo sfondo i bellissimi paesi di Ravello, Cetara e la Valle dei Tramonti. La seconda parte del sentiero è tutta panoramica fino al raggiungimento del Santuario. La difficoltà del percorso è moderata, ma una volta arrivati in cima la meravigliosa vista ripagherà di tutti gli sforzi fatti.



TRAMONTI, FRA CASTAGNE E VINO - L’autunno è un tripudio di colori e di sapori a Tramonti è il “polmone verde della Costa d’Amalfi”, a un quarto d’ora dal mare nell'entroterra di Maiori. Incastonato fra i Monti Lattari, ricco di folklore e tradizioni, conserva una genuina anima rurale e offre sentieri mozzafiato per gli amanti del trekking e della natura. Noto come il paese della pizza, di cui si rivendica fieramente l’origine, Tramonti vanta anche una produzione enologica di altissima qualità, grazie alle sue viti di Tintore, che raggiungono anche i 400 anni, con i fusti dal diametro di circa due metri: dei veri giganti. Altre altre eccellenze che da sempre contraddistinguono il territorio sono limoni e castagne (Tramonti è Città del Castagno) e limonaie e castagneti sono luoghi perfetti dove fare rilassanti passeggiate nella natura che fiammeggia delle tinte autunnali.