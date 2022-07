On the road seguendo i sapori della Campania

Queste le tappe imperdibili, suggerite dalla piattaforma europea di camper sharing Yescapa:





Napoli e la pizza -

Caserta e la mozzarella, San Marzano e il pomodoro -

La Costiera Amalfitana e il limone -

L’olio del Cilento -

Punto di partenza Napoli, la capitale della pizza, dove bisogna assolutamente gustare la Regina, magari con un vero e proprio tour delle migliori pizzerie della città. Che sia take away, a portafoglio, fritta o al piatto, lasciatevi tentare dalla sua irresistibile bontà per poi godervi una passeggiata rigenerante sul suggestivo Lungomare o nel meraviglioso centro storico ( dichiarato patrimonio UNESCO nel 1995), o una tappa nei suoi straordinari musei (da quello Archeologico Nazionale alla Reggia di Capodimonte). Da non dimenticarsi, prima di lasciar Napoli, di gustare una fumante e aromatica tazza di caffè.Anche se il capoluogo partenopeo vi ruberà il cuore (e le papille gustative), mettetevi al volante per dirigervi verso Caserta e sarete ben ricompensati con la squisita mozzarella di bufala tipica di questa zona. Tra la visita alla scenografica Reggia del Vanvitelli (con i suoi magnifici giardini fra le più spettacolari della penisola) e a San Leucio, esempio di archeologia industriale ante litteram voluto nel Settecento da Ferdinando IV di Borbone con l’intento di costruire una città indipendente, Ferdinandopoli, partendo dalla creazione di una Real Fabrica di Seta che doveva produrre tessuti a chilometro zero (ambedue sono Patrimonio Umanità Unesco) e ai graziosi paesi sparsi nel casertano, una mozzarella tirerà l’altra. Dopo questa meritatissima deviazione a nord, il viaggio prosegue lasciandosi sedurre dai profumi delle delizie del sud: la tappa seguente è San Marzano, patria dell’omonimo pomodoro DOP conosciuto come il “re dei pomodori”: un prodotto genuino, dalle forme allungate, che si può gustare in mille modi, anche semplicemente al naturale per apprezzarne al meglio il sapore fresco e intenso.Puntando ancora più a sud, è il limone a farla da padrone: da Sorrento, patria del limoncello, ad Amalfi e all’intera Costiera Amalfitana (una delle mote cult del turismo internazionale), potrete godervi il panorama punteggiato da distese di limoneti dorati che cattureranno i vostri sensi, così come le golose ricette in cui viene impiegato: gli aromatici spaghetti al limone di Amalfi, la più classica torta al Limone amalfitana e l’immancabile Delizia al limone sono solo alcune delle specialità che potrete assaggiare in questi luoghi e i cui sapori rimarranno a lungo nelle vostre menti. Tappa d’obbligo a Sorrento, Positano, Furore (anche per gustare i profumati vini coltivati su ripidi terrazzamenti), Amalfi, Tramonti (nell’immediato entroterra, il “polmone verde della Costiera”, che rivendica la primogenitura della pizza e la sua diffusione nel mondo ed è terra di eccellenti prodotti, come la mozzarella Fior di latte), Cetara, piccolo borgo che regalerà al gusto grandi emozioni, con le sue famose alici e la colatura di alici: prodotti che portano in tavola tutto il profumo del mare.Con un ultimo tuffo verso sud, si raggiunge il Cilento, estremo lembo della Campania. Qui da provare assolutamente (e da farne scorta) è il principe della dieta mediterranea, l’olio Cilento DOP, che affonda le sue radici nelle colonie della Magna Grecia e ideale da gustare in abbinamento con della carne alla brace o della pasta ripiena.