Toscana: gli impareggiabili panorami di Campiglia Marittima

FESTIVAL D’AGOSTO - Nel mese di agosto, torna per la sua diciottesima edizione l’appuntamento annuale con “Apriti Borgo, A B C festival”, l’evento imperdibile per gli amanti dell'arte e della cultura. Si tratta del Festiva Nazionale del Teatro di Strada che anima il borgo medievale con spettacoli, eventi e laboratori per cinque giorni intensi: dall’11 al 15 agosto Campiglia si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Ogni sera, quindici esibizioni diverse animeranno gli angoli più affascinanti e suggestivi del centro storico: nelle piazze, nei vicoli e nei cortili gli artisti da ogni parte del mondo stupiranno con performance mozzafiato, dal teatro alla danza, dalla musica alle arti circensi creando un'esperienza immersiva e un’occasione unica per scoprire angoli suggestivi del borgo in un'atmosfera unica.



Per maggiori informazioni: www.borghipiubelliditalia.it