Borghi marinari d'Italia: li vedi ed è subito estate

VERNAZZA, Liguria - Ha meno di mille abitanti, ma nessuno riesce a ricordarsene perché è sempre affollata di turisti in tutte le stagioni: per chi procede da Ovest è il secondo borgo delle Cinque Terre, a pochi chilometri da La Spezia e non è possibile non visitarla, almeno una volta. Stretta tra mare e montagna, è abbarbicata su una collina sulla quale si trovano i tipici terrazzamenti coltivati a vigneti, dai quali si producono ottimi vini, primi tra tutti la Vernaccia e il prezioso "Sciacchetrà".

PORTOFINO, Liguria - Un borgo minuscolo ma celebre in tutto il mondo per la bellezza della natura che lo circonda e perché ospita da decenni il jet set internazionale. Il suo intero territorio, sia marino che terrestre, è compreso in un'area naturale protetta, che ha preservato il borgo lasciandolo immutato nel tempo nonostante sia una delle mete turistiche di maggiore attrazione della Liguria. Uno dei modi più affascinanti per visitarla è arrivare in barca, grazie ai servizi marittimi di linea in partenza dalle località vicine, tra cui Santa Margherita, per una passeggiata sul lungomare e in piazzetta.

BURANO, Veneto - Celebre per le sue casette coloratissime, il borgo sorge nella laguna di Venezia su quattro isolette, ed è famoso anche per la secolare lavorazione artigianale ad ago del merletto. La tradizione vuole che la consuetudine di dipingere di colori accesi le piccole abitazioni fosse un espediente per consentire ai pescatori di riconoscere la loro abitazione e quindi di attraccare nelle vicinanze anche nei giorni di nebbia fitta.

ORBETELLO, Toscana - Situato all'interno di una importante area naturale protetta, la laguna di Orbetello è zona di transito o di nidificazione per molte specie di uccelli, che fanno di quest’area una zona umida di importanza internazionale. Il nucleo più antico dell’abitato sorge su un promontorio unito al Monte Argentario da una strada costruita su un terrapieno artificiale chiamato "La diga" che divide la laguna in due specchi d'acqua: la "Laguna di Levante" e la "Laguna di Ponente".

PONZA, Lazio - Ponza è, per estensione, la maggiore delle Isole Ponziane, il cui arcipelago comprende anche le isole di Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano. La cittadina capoluogo è un pittoresco agglomerato di case dai colori pastello, affacciate a semicerchio sul grazioso porticciolo. Oltre a offrire spiagge incantevoli e calette dall'acqua limpidissima, l'isoletta è molto apprezzata dai turisti per la sua anima glam e per la brillante vita mondana.

POSITANO, Campania – È uno dei borghi simbolo della Costiera Amalfitana e dal 1997 è iscritto, assieme agli altri paesi del territorio, nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La bellezza del paesaggio e il clima mite ne fanno un luogo di villeggiatura apprezzatissimo e frequentato sin dall'epoca dell’Impero Romano. Sorge abbarbicato a una ripida scogliera, tanto che uno dei tratti distintivi del borgo sono le numerose scale e scalette che dall'alto del paese giungono in basso, fino alla spiaggia.

POLIGNANO A MARE, Puglia - Sorge a una trentina di chilometri da Bari, su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare ed è caratterizzato dalle classiche casette con i muri a calce bianca. La sua costa si apre in insenature strette e profonde, tra grotte e scogli spettacolari: la bellezza del paesaggio e la limpidezza del mare ne fanno una delle mete turistiche più apprezzate della Puglia.

OSTUNI, Puglia - Gli edifici che costituiscono il centro storico sono tutti imbiancati a calce e da questa candida colorazione viene l'appellativo con cui Ostuni è celebre: la Città Bianca di Puglia. Oggi, la calce offre uno schermo efficace contro le temperature ardenti dell'estate, ma in passato ha contribuito a proteggere la popolazione dalla peste nel XVII secolo, dato che la calce ha un'azione disinfettante.

LIPARI, Sicilia - Lipari è la più grande e popolata delle sette isole dell'arcipelago delle Eolie. Il comune di Lipari è l'unico in Italia a essere suddiviso su ben sei isole abitate (in pratica l’intero arcipelago ad esclusione di Salina che ha un'amministrazione autonoma), in ognuna delle quali vi sono piccoli centri abitati e case sparse. La parte più antica è il Castello, è una fortezza naturale costruita su una rocca circondata da bastioni spagnoli del Cinquecento.

CASTELSARDO, Sardegna - Un antico e pittoresco centro marinaro affacciato al centro del golfo dell'Asinara, nella Sardegna settentrionale, su una costa frastagliata e spettacolare. Castelsardo, celebre per la pesca e la lavorazione del corallo, si trova in un tratto di costa particolarmente frastagliata e spettacolare, modellata dall'erosione del vento e del mare. Gode anche di un panorama che spazia su tutte le coste del golfo, fino alla Corsica.