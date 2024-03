Dieci isole del Mediterraneo, per chi cerca sempre il sole

Ecco allora dove possiamo cercare il sole per fare escursioni memorabili o per rilassarci in spiaggia, cercando la prima tintarella; in ogni caso, per dimenticare la stagione invernale che, secondo alcuni, è sempre troppo lunga.

Viaggio on the road tra le più belle fioriture in Italia

MALTA - Situata nel centro del Mar Mediterraneo, tra la Sicilia e la costa del Nordafrica, è un arcipelago composto da tre isole maggiori, Malta, Gozo e Comino e alcuni isolotti più piccoli, disabitati. Per la sua posizione geografica l’Arcipelago gode di un clima mediterraneo sub-tropicale, con una temperatura media annua di 19 °C, tra le più alte in Europa. In primavera è un'ottima destinazione per il primo sole.



CRETA, Grecia - È la maggiore e più popolosa isola della Grecia e la quinta per estensione nel Mediterraneo. È tra le principali mete turistiche greche grazie ai numerosi siti archeologici e naturalistici, e per il suo ricco patrimonio culturale. Offre bellissime spiagge e un mare limpido e cristallino: il clima soleggiato rende la primavera molto gradevole, con temperature più calde sulla costa meridionale. L'acqua del mare in primavera è ancora piuttosto fredda, ma dai primi di giugno i bagni sono piacevoli.



RODI, Grecia - Rodi, l'isola più grande del Dodecaneso, è situata a soli 17 chilometri dalla Turchia: è famosa per le località balneari, ma offre anche interessanti siti archeologici che offrono interessanti spunti di vista. il clima è mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e soleggiate. In primavera la temperatura oscilla tra i 17 e i 27 gradi. L'acqua del mare è abbastanza calda per fare il bagno dalla fine di maggio a ottobre inoltrato.

Leggi Anche È primavera: dieci splendidi giardini da visitare in tutta Italia

PANTELLERIA, Sicilia - Il suo territorio è di origine vulcanica, come testimoniano i numerosi fenomeni di vulcanesimo secondario, come acque calde e fumi: l’isola ha un clima caldo, anche se temperato dai venti che spirano costantemente e anche con grande intensità. I mesi della primavera sono i più indicati per visitarla e scoprire le sue bellezze, mentre l'acqua è ancora un po' fredda per i primi tuffi. L'isola non ha spiagge, se non quelle del lago interno, lo Specchio di Venere, ma si può prendere il sole sugli scogli. L'isola è esposta ai venti africani e allo scirocco, che possono provocare ondate di caldo anche intenso, ma anche al maestrale, che abbassa notevolmente la temperatura.



EGADI, Sicilia - L'arcipelago è situato tra i Basso Tirreno e il canale di Sicilia, a circa 7 km dalla costa occidentale dell'isola, di fronte la città di Trapani. Le isole maggiori sono Favignana, Marettimo e Levanzo, oltre ad altre isolette minori. Il clima è estremamente mite anche nei mesi invernali: la primavera è il periodo migliore per le escursioni, sconsigliabili d'estate per via del caldo. Le giornate soleggiate sono numerose e aumentano man mano che ci si avvicina all'estate. L'acqua è ancora un po' fredda per fare il bagno, ma prendere il sole sulla spiaggia può essere molto piacevole.



PONZA, Lazio - Ponza è la maggiore delle Isole Ponziane, insieme a Palmarola, Zannone, Gavi, Ventotene e Santo Stefano. Si trova davanti alle coste del Lazio meridionale: il clima offre primavere tiepide e per lo più soleggiate, nelle quali è bello godersi il sole sia sulle spiagge più riparate che lungo i numerosi sentieri escursionistici, tra splendidi panorami.



CAGLIARI, Sardegna - La Sardegna è una delle destinazioni balneari più belle e ambite d'Italia. Il clima secco e soleggiato rende l'isola bella e attraente in tutte le stagioni: in primavera è già possibile in molti casi andare in spiaggia e fare il bagno, anche se l'acqua è piuttosto fredda. Ben lo sanno i cagliaritani che, appena splende il sole, si precipitano alla spiaggia del Poetto, una delle spiagge cittadine più belle e frequentate della zona: otto chilometri di litorale tra Cagliari e Quartu Sant’Elena, con sabbia bianca e soffice, mare turchese e trasparenze strepitose.

Leggi Anche Deserti e luoghi estremi: i posti più caldi della terra

IBIZA, Isole Baleari – Ibiza fa parte dell’arcipelago delle Baleari, famosa per la vivace vita notturna e per la bellezza delle sue cale sabbiose circondate da pinete. La primavera il clima è mite e soleggiato, perfetto per visitare l'isola e per le prime giornate in spiaggia, lontano dalla confusione e dalla ressa di turisti che si registra nei mesi estivi.



MADEIRA, Portogallo - L'isola appartiene al Portogallo, ma è situata nell'Oceano Atlantico, al largo della costa del Marocco, appena più a sud di Casablanca. È un'isola dell'eterna primavera, con una temperatura che oscilla tutto l'anno tra i 20 e i 25 gradi. Rinfrescata dagli alisei di nord-est, Madeira ha un meteo molto variabile, tipicamente atlantico, con passaggi di corpi nuvolosi e qualche pioggia, meno frequente da metà aprile in poi. L'isola è un lussureggiante giardino delle meraviglie, con innumerevoli specie di piante e fiori, tutta da scoprire.



FUERTEVENTURA, Isole Canarie, Spagna – Situata di fronte alle coste del Marocco l’isola offre sole e temperature miti tutto l’anno: a volte può essere investita da un vento caldo e secco che proviene dall’Africa che porta con sé sabbia e temperature più elevate della media, di solito tra i 18 gradi di febbraio e i 25 di agosto. Le piogge sono molto improbabili da maggio a ottobre e la vita di spiaggia è sempre gradevole. L’acqua del mare può avere una temperatura piuttosto bassa, come è tipico dell’Oceano: Fuerteventura in particolare è interessata dalla corrente marina fredda, chiamata Corrente delle Canarie.