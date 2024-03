Scherzi di natura: i laghi più pazzi del mondo

Specchi d’acqua davvero curiosi per le loro caratteristiche, per i colori e per lo scenario in cui sono inseriti

Non sempre questa visione idiliaca corrisponde alla realtà: ci sono luoghi del mondo in cui anche gli specchi d’acqua interni sono decisamente a forti tinte, a cominciare proprio dal loro colore . Altre volte si aggiungono altri particolari inquietanti, come fumi allarmanti e la vista di animali che mai ci saremmo aspettati. Ecco allora dieci laghi di tutto il mondo davvero stupefacenti, nei quali difficilmente vorremmo fare il bagno.

LAGUNA COLORATA, Bolivia - Lo scenario offerto da questo lago, situato sulla catena delle Ande, è quasi "marziano": le sue acque raggiungono diverse colorazioni, dal rosa pallido all'arancione intenso, a causa della concentrazione di sali, sedimenti rossi e alla pigmentazione di alcuni microorganismi. In questa laguna vivono numerose specie di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa, diverse specie di crostacei e di pesci.

LAKE HILLER, Australia - È uno dei più famosi e spettacolari laghi rosa del mondo. La sua colorazione così intensa è dovuta a fenomeni in parte ancora misteriosi. Situato sull’isola di Middle Island, la più grande all’interno dell’arcipelago australiano della Recherche, è circondato da una lussureggiante vegetazione verde brillante e a poca distanza dal mare. La vista dall'alto è davvero unica al mondo!

PITCH LAKE, La Brea, Trinidad e Tobago - Questo curiosissimo lago, il cui nome significa alla lettera "lago di pece", ha caratteristiche uniche: è infatti il più grande giacimento di asfalto naturale del pianeta ed è interamente costituito di asfalto liquido. Ha una superficie di mezzo chilometro quadrato e una profondità stimata di oltre 70 metri. Utilizzato per pavimentare molti luoghi in città diverse del mondo, pare che produca un bitume di ottima qualità e resistenza.

MONO LAKE, California - Questo lago alcalino, situato nella Contea di Mono tra il Nevada e la California, è un luogo dall'aspetto inquietante: è infatti punteggiato da torri di tufo che sbucano dall'acqua. Si pensa che risalgono a oltre 700.000 anni fa, periodo in cui il lago si è formato durante l'eruzione della Long Valley. Ha un ecosistema estremamente ricco, ospita numerose specie di uccelli e sotto la sua superficie, vivono 6.000 miliardi di gamberetti.

BOILING LAKE, La Dominica, Piccole Antille - Un altro specchio d'acqua piuttosto inquietante è situato nel Morne Trois Pitons National Park: qui le acque, come dice il nome, hanno un aspetto ribollente, con tanto di fumo. Per visitarlo occorre affrontare un trekking impegnativo di circa sei ore da effettuare solo con guide esperte. Una volta a destinazione, però, si comprende subito che un bagno rinfrescante è fuori discussione: li lago è in effetti una fumarola, ovvero una frattura della crosta terreste dalla quale escono vapori bollenti. La temperatura dell'acqua può arrivare ai 70-90 gradi con le acque che letteralmente "bollono".

KLIKUK, Canada - Uno specchio d'acqua davvero curioso, dal bizzarro aspetto "a pois": questo laghetto canadese, situato a nord ovest della località di Osoyoos, deve il suo aspetto bizzarro ai depositi di diversi minerali presenti nelle sue acque, la cui concentrazione aumenta durante i mesi estivi per effetto dell'intensa evaporazione. Nei periodi in cui le piogge sono più abbondanti ha invece l'aspetto di un normale lago.

JELLYFISH LAKE, Palau, Micronesia - Uno specchio d'acqua molto insidioso: qui pullulano milioni di meduse, alcune della dimensione di dimensioni considerevoli. Naturalmente il lago non è balneabile, ma non manca qualche temerario che vi si immerge (naturalmente indossando la muta) per osservare il curioso fenomeno. Le meduse, infatti, non sembrano fluttuare seguendo la corrente, ma tendono a seguire uno schema che le porta a orientarsi seguendo la luce del sole: verso est al mattino e in direzione contraria al tramonto.

LAGO MAN SAGER, Jaipur - Il lago Man Sagar, situato presso la città di Jaipur, capitale dello stato indiano del Rajasthan, è un bacino artificiale costruito nel 1610 da Raja Man Singh per fronteggiare una grave siccità. Come spesso accade in questi casi, l'acqua ha sommerso il centro abitato: ne è prova il palazzo Jal Mahal, oggi conosciuto anche come Water Palace, un tempo fastoso ed elegante. Oggi quattro dei suoi cinque piani sono totalmente sommersi e l'edificio sembra sorgere direttamente dalle acque.

LAGO DI RESIA, Curon Venosta, Alto-Adige – Anche il lago Resia, come il precedente, è un bacino artificiale altoatesino formatosi nel 1950 dopo la costruzione di una diga, sommergendo il paese. Il centro abitato è stato spostato poco più a monte, ma del villaggio originario ancora resta visibile il campanile, che svetta solitario e inquietante al centro del lago ed è protagonista di alcune leggende locali.

LAGO CON ALLIGATORI su un campo da golf, Florida – Che ne direste se, nel corso di una placida partita a golf, vi trovaste un alligatore che vi contende la pallina? Il fatto è successo nel 2020 a Naple, in Florida, dopo un’alluvione causata dall’uragano Eta che ha flagellato le coste. Gli alligatori, ma anche altri animali feroci, tra cui alcuni squali segnalati in Australia, trovano dimora nei laghetti utilizzati come ostacoli lungo il percorso di gioco. Se si ha la sventura di imbattersi in uno di essi, il golfista non può che battere in ritirata, dichiarando persa la sua palla, con conseguente penalità: gli animali sono considerati dal regolamento di gioco come parte del campo ed è proibito infastidirli o danneggiarli in qualsiasi modo.