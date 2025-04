Pensione più bassa dello stipendio? Ecco come annullare la differenza

“Le opportunità che offre la previdenza complementare sono molteplici - spiega Simone Bini Smaghi, vice direttore generale e responsabile direzione commerciale Arca Fondi SGR -. E in primis c’è proprio quella di andare a costituire un capitale che, al momento in cui si va in crescenza, può essere utilizzato per integrare, grazie ad una rendita, la pensione pubblica e, in questo modo, riuscire a mantenere un livello di vita vicino a quello degli ultimi anni di lavoro”.