Lingerie in seta: i "must have" più belli e i trend primavera 2025

Dalla biancheria intima alle camicie, dalle canotte alle gonne. È una proposta completa quella di Intimissimi per la primavera 2025. I capi iconici del brand si tingono di nuovi colori lucenti e sofisticati, ispirati alla delicatezza della natura e alla freschezza della stagione. Si va da un romantico rosa al blu polvere, dall'intenso grigio ghiaccio al verde bamboo. Si rinnovano le proposte nightwear, con top e shorts coordinati, perfetti anche per look casual-chic da giorno. Le camicie in seta diventano alleati di stile, la classica sottoveste in pizzo aggiunge un tocco di sensualità senza tempo.