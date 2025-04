Intimo uomo: Achille Lauro special guest di una sfilata show

Creato alla fine del 2014 per offrire uno spazio esclusivo all’intimo maschile, Intimissimi Uomo ha da subito saputo rispondere alle esigenze di un pubblico moderno e sofisticato, proponendo capi di alta qualità e un’esperienza d’acquisto pensata su misura per l’uomo. Oggi il brand conta quasi 500 store distribuiti in 23 Paesi e ha ampliato la sua offerta, includendo homewear, maglieria e costumi per soddisfare ogni necessità dell’uomo contemporaneo. Con IUMAN – Intimissimi Uomo, il nome stesso diventa il simbolo di un’evoluzione: non semplicemente l'offerta di un prodotto ma la trasformazione di ogni scelta intima in una vera e propria esperienza di comfort. Il brand ripensa così l'underwear con soluzioni moderne, funzionali e una gamma di capi che abbracciano una varietà di fibre, vestibilità, taglie e stili, creando un equilibrio perfetto tra design e funzionalità. Con audacia e ironia, IUMAN – Intimissimi Uomo si propone come un brand visionario, impegnato a ridefinire l’intimo maschile, elevandolo a un’esperienza di piacere quotidiano e coniugando tradizione e modernità.