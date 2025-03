Tra le scelte più cool, quella che vede accostati i gilet a gonne lunghe in chiffon, tessuto da sempre icona dello stile Emé, insieme al tulle. Oltre alle creazioni dai volumi onirici e dai tocchi fiabeschi, la collezione include i nuovi completi in maglia. La seduzione diventa architettonica, scoprendo le spalle con maniche e corpetti tagliati per slanciare la figura, di perfetta vestibilità. Romantici nel loro fascino vintage, gli abiti midi si indossano con i tacchi, con le scarpe basse, con le ballerine e i blazer. Menzione speciale anche per la tuta, alternativa all'abito lungo. Trovano spazio, inoltre, gli abiti in tulle ispirazione red carpet e i long dress con gonna a coda staccabile, per trasformarsi in un tubino, pensati per i party più movimentati.