Abiti da sposa romantici e nude look: i più belli (e accessibili)

È una sfilata evento di silhouette morbide, tessuti impalpabili e dettagli ricercati, il cui styling è stato curato da Alba Melendo, quella che Atelier Emé ha portato in passerella "au bord de l'eau" con la luce dorata del tramonto, in una location suggestiva e spettacolare come sono i Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano, piscina all'aperto e centro culturale degli anni Trenta. Ad accompagnare lo show, in apertura e chiusura, una performance di ballerini che hanno interpretato una coreografia ideata da Roberto Carrozzino.