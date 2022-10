Abiti da sposa 2023, come Grace Kelly e Lady D: i più romantici

Sono le due ispirazioni portate in passerella da Atelier Emé, che ha presentato le sue collezioni sposa 2023 con una sfilata emozionante e suggestiva , nella sede del gruppo Calzedonia, a Verona. E che ha visto trasformare il grande auditorium in una romanticissima piazzetta italiana degli anni Sessanta.





LE ISPIRAZIONI

una cerimonia intima

intrecci e dettagli preziosi

iconici matrimoni reali

volumi importanti

sartorialità

- Per la sposa 2023, che segna il nuovo corso di Atelier Emé sotto la guida della nuova direttrice creativa Silvia Falconi, il tema delle radici è dedicato a, segnata da una forte connessione con gli affetti familiari e la natura. Morbidi pizzi arricchiscono abiti bustier, dalla perfetta vestibilità. Trasparenze eteree,come gli occhielli di strass evocano l'invito a ritrovare l’esperienza tattile, dopo il lungo periodo segnato dal distanziamento sociale. La regalità rimanda, invece, agli, come quelli di Grace di Monaco e di Lady Diana Spencer. Atmosfere retrò, caratterizzate da una sensualità sobria e sontuosa, dasostenuti da leggere sottogonne. L'altissimo livello diè rivelato anche da applicazioni gioiello su robe mariée avorio, oro e platino.

GLAMOUR E SENSUALITÀ

esaltandone la silhouette

spacchi profondi

i tulle ricamati

per le feste di Natale e Capodanno

- Si rivolgono, invece, alle future spose che prediligono modelli più aderenti, gli abiti effetto "shaping", che vestono la figura. Trovano spazio anche proposte super glamour nella collezione dei Combinabili: capi glitter,, sensuali gonne a sirena, bustier con etereo plumage. Speciali il midi dress bon chic, bon genre di tulle impalpabile e i corti che reinterpretano materiali cari alla tradizione di Atelier Emé come i pizzi preziosi,e gli avvolgenti crepe stretch. Tante le creazioni in organza dai riflessi cangianti - che sembrano fluttuare sospese nell’aria o nelle code importanti, minuziosamente decorate da ricami raffinati - e quelle in mikado. In passerella, anche la Collezione Party autunno inverno 2022, con tante proposte perfette: silhouette super sexy, smoking lucenti, paillettes scintillanti, gabardine e tulle laminati, piume e passamanerie gioiello. Per celebrare la voglia di glamour.