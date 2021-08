Moda, scegliere l'abito da sposa: come arrivare al "sì" senza stress

1. PAROLA D'ORDINE: ORGANIZZAZIONE - Occuparsi di un matrimonio è divertente ma anche impegnativo. Giungere all'altare, senza farsi prendere dal panico, è possibile. L'essenziale, perciò, è sapersi organizzare. Dalla scelta della data alla location, dall'abito da sposa al ricevimento, dagli inviti agli addobbi, dall'acconciatura alle bomboniere. Niente paura, anche nel caso in cui non sia possibile farsi affiancare da una wedding planner: l'importante è procedere con ordine. Potrebbe, quindi, tornare utile il vecchio metodo dell'agenda: segnare tutto, passo dopo passo. Dai preventivi alle spese, dalle idee alle cose sbrigate. Dopo il "sì", sarà anche un piacevolissimo diario da sfogliare per ripercorrere tutte le tappe che lo hanno preceduto.



2. SCEGLIERE I PROFESSIONISTI GIUSTI - Sapersi affidare è fondamentale. Tanto nella vita, quanto nell'organizzare il proprio giorno più bello. Vale sempre la regola del passaparola, la Rete poi è sicuramente uno strumento indispensabile, così i social. Il professionista giusto è quello in grado di ascoltare, affiancare, indirizzare nelle scelte, evitare scivoloni di stile e di ogni sorta, dare giusto peso e attenzione anche ai dettagli.



3. PIÙ TEMPO PER SÉ - Prima di tutto, però, c'è qualcosa di ancora più importante da mettere in pratica, sempre: prendersi cura di se stesse e dedicarsi del tempo. Sì allo yoga e alla meditazione, all'attività fisica, a qualche seduta in un centro benessere. Oltre a tenersi in forma, aiuta a ricaricare le energie e a placare l'ansia. Per quanto riguarda, infine, la scelta del make up e dell'acconciatura giusta per il giorno del matrimonio, fare qualche prova senz'altro aiuta ma è essenziale non stravolgersi, non rincorrere ideali di bellezza che non corrispondono al proprio modo di essere: sì a sapersi valorizzare ma ogni sposa deve prima di tutto riconoscersi, per sentirsi a proprio agio, e vivere pienamente le emozioni di un momento indimenticabile.