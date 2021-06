Wellness: 5 esercizi facili da fare anche mentre si è al lavoro

Bastano pochi, anzi pochissimi, minuti al giorno . Anche solo dieci, l’importante è trovare esercizi efficaci ma, soprattutto, che piacciano. Parola di Emi Renata Sakamoto, modella e istruttrice di fitness internazionale, che Tgcom24 ha incontrato in occasione di “Intimissimi InAction Day”, un evento nato per promuovere salute e benessere riservato ai dipendenti del Gruppo Calzedonia ma da cui tutti possono trarre suggerimenti per una quotidianità più attenta al mantenimento di un sano equilibrio psico-fisico e alla promozione di una vita attiva anche sul posto di lavoro . Ecco, allora, cinque esercizi facili da fare anche mentre si è alla scrivania, in ufficio o a casa in smart working…

“Le persone che passano molto tempo sedute tendono ad accumulare una forte tensione sul collo, sulle spalle e sulle anche. Il mio consiglio – spiega Emi Renata Sakamoto – è di fare molto stretching. Ecco anche alcuni esercizi che si possono fare da seduti:

1. Ruotare la testa, in senso orario e antiorario

2. Fare lentamente con il capo il gesto del “sì” e del “no”

3. Torcere il corpo ruotando la schiena: da seduti, posizionare la mano destra sul ginocchio sinistro e guardare indietro ruotando verso sinistra. Ripetere dall’altro lato

4. Incrociare la gamba destra sul ginocchio sinistro e piegarsi in avanti: questo aiuta ad allungare le anche

5. Sempre da seduti, alzarsi e risedersi lentamente. Oppure fare alcuni squat, sempre molto lentamente.

Promuovere, incoraggiare e incentivare pratiche di wellness in ogni momento della nostra vita, incluso quando si è al lavoro: che tipo di vantaggi se ne possono trarre?

Per me l’attività fisica non è solo una questione di estetica e di bellezza – prosegue ancora Emi Renata Sakamoto –: mi alleno anche per mantenere il corpo sano, i muscoli forti e la mente calma e concentrata. Per vedere veramente i risultati bisogna però praticare regolarmente e con pazienza. Per me, infatti, la costanza è più importante della quantità ma con la vita frenetica e impegnata che conduciamo è facile trovare scuse per saltare gli allenamenti.Credo, perciò, che inserire sessioni veloci all’interno della propria agenda quotidiana sia il modo più semplice per creare un'abitudine destinata a durare nel tempo. In fondo, abbiamo tutti 10 minuti liberi al giorno.



Come ha strutturato le due sessioni di workout dell’evento “Intimissimi InAction Day”, per renderle davvero adatte a tutti?

Per questo evento in particolare ho creato una routine di allenamento che comprende movimenti semplici ma molto efficaci. Tenendo conto che avrebbero partecipato persone di ogni corporatura, genere e età, ho scelto, fra i miei esercizi preferiti, quelli a basso impatto ma ad alta intensità. Se dovessi indicare il mio esercizio preferito, direi sicuramente il “bicycle crunch”.