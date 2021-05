Moda e ambiente: ecco come ciascuno di noi può fare davvero qualcosa

Ripulire almeno un milione e mezzo di metri quadrati di spiagge italiane dalla plastica e dai rifiuti abbandonati e dispersi. È quanto faranno insieme, per tutto il 2021, Calzedonia e WWF Italia con la loro iniziativa “Missione spiagge pulite” , che ha preso il via da Trieste nella Riserva naturale marina di Miramare e che prevede un centinaio di appuntamenti in tutta Italia, a cui si può partecipare attivamente .

ECCO COME PARTECIPARE - L’obiettivo è preservare l’ambiente marino e la bellezza del mar Mediterraneo. Per aderire come volontari alla pulizia delle spiagge, basta selezionare la propria location preferita e la data dai siti calzedonia.it e wwf.it e procedere con la registrazione. Tutti i partecipanti riceveranno così un kit con cappellino, t-shirt, zaino e guanti. Inoltre, per ogni bikini Calzedonia proposto in negozio, il brand supporta WWF Italia per pulire un metro quadrato di spiaggia nel corso del Tour Plastic Free. "Questo progetto - ha spiegato Marcello Veronesi del cda di Calzedonia holding - aiuta a far crescere la consapevolezza verso l'importanza della tutela degli oceani, che è anche uno dei tre pilastri della coalizione del “Fashion Pact” cui l'azienda ha aderito" e che è costituita da oltre 70 gruppi della moda con l'obiettivo strategico di diminuire l'impatto negativo del settore sull'ambiente.



Moda mare, Calzedonia Swimwear 2021: la linea di bikini sostenibile Calzedonia Swimwear 2021 | Parte della linea “Indonesia” propone bikini e costumi da bagno interi in un tessuto super soft, confortevole ma – soprattutto – eco Ufficio stampa 1 di 4 Calzedonia Swimwear 2021 | Il brand ha, infatti, introdotto un nuovo filato ricavato dal riciclo delle bottigliette di plastica PET Ufficio stampa 2 di 4 “Dal 2019 Calzedonia ha iniziato a utilizzare materiali a ridotto impatto ambientale, nel 2020 il numero dei capi è aumentato di dieci volte”, spiega Federico Fraboni, Responsabile sostenibilità del Gruppo Calzedonia Ufficio stampa 3 di 4 “Entro il 2025 – prosegue Federico Fraboni, Responsabile sostenibilità del Gruppo Calzedonia – il 25% di tutti i nostri materiali sarà composto da fibre a minore impatto ambientale” Ufficio stampa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'iniziativa accompagna per tutta l'estate la Campagna GenerAzioneMare di WWF, nata per difendere il 'Capitale Blu', che verrà lanciata il prossimo 8 giugno, Giornata Mondiale degli Oceani.