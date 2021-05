Moda, intimo e underwear: ecco cosa le donne desiderano davvero

Linee pulite, essenzialità, morbidezza al tatto. Finalmente la semplicità ma anche tanta comodità e bellezza : quella propria di ogni donna. L'intimo della primavera 2021 valorizza il corpo femminile, esaltandone le forme , in modo assolutamente naturale. Tra i nuovi trend c’è la proposta di una lingerie basic, in cui la semplicità si unisce al comfort di un tessuto naturale come il cotone.

La linea corsetteria cotone firmata Intimissimi | Creata ad hoc per far sentire a proprio agio chi la indossa, grazie anche al contatto del cotone sulla pelle

La linea corsetteria cotone firmata Intimissimi | La matrice "made in Italy" del marchio e un design nato per ogni donna, perché ciascuna è unica e bellissima a modo suo

La linea corsetteria cotone firmata Intimissimi | Il brand si ispira a una femminilità che non ha limiti in tutte le sue sfaccettature e forme

La linea corsetteria cotone firmata Intimissimi | Per tutte le donne che non rinunciano a sentirsi sempre se stesse

UNA CONCEZIONE RIVOLUZIONARIA - Coppe imbottite e preformate per i reggiseni, senza cuciture o dai tagli più sportivi e con l'elastico. Una linea di biancheria intima concepita in modo nuovo, per valorizzare le forme e la fisicità di ogni donna in modo naturale, non costrittivo e perciò in grado di esaltare appieno la femminilità e l'unicità di ciascuna.