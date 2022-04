Moda sposa: una collezione di abiti anche per amiche e damigelle

Proposte pensate non solo per la vera protagonista del giorno del “sì” ma anche per le sue damigelle e le amiche . Le collezioni della primavera estate 2022 abbracciano anche il momento del party e ogni altro tipo di cerimonia formale, sempre con una missione importantissima: quella di rendere ogni istante indimenticabile .

Moda, amatissimi leggings: i modelli sportivi, push up e per lo yoga

Atelier Emé, Cerimonia primavera estate 2022 | “La Dolce Vita”: l’estetica del fotografo statunitense Slim Arons ha ispirato il partywear. Gli abiti sono pensati per sentirsi “star per una notte”

Per presentare e scoprire da vicino la collezione Cerimonia primavera estate 2022 di Atelier Emé, lo scorso sabato 2 aprile è stato inaugurato un nuovo atelier dedicato alla collezione cerimonia a Milano, in corso Vittorio Emanuele. Un evento aperto a tutti , dedicato non solo alle damigelle ma anche a sorelle, mamma, zie e amiche della sposa. Dalla scelta del bouquet all’acconciatura, dal profumo personalizzato ai gadget, alle foto: tanti i corner pensati anche per gli ospiti.

Atelier Emé, Cerimonia primavera estate 2022 | “La Dolce Vita”: l’estetica del fotografo statunitense Slim Arons ha ispirato il partywear. Gli abiti sono pensati per sentirsi “star per una notte”

PER I MOMENTI PIÙ IMPORTANTI

tutti in tessuti pregiati

per i party post cerimonia

libertà di movimento

- Si tinge dei colori dell’arcobaleno la collezione Cerimonia primavera estate 2022 di Atelier Emé. Abiti da sposa ma non solo, pensati per ogni occasione, inclusi compleanni e feste di laurea. Lunghi, midi e corti, sono, come raso fluido, crêpe chiffon, georgette plissé e cady di seta. Tra i colori, tutti brillanti, spiccano un tipo di azzurro che richiama i toni delle acque cristalline, le variazioni del fucsia, il giallo cedro e il verde edera, alternati a tonalità più classiche come un delicatissimo rosa, l’azzurro polvere, un dégradé di rosa e celeste e un blu oceano profondo e intenso. Le propostee altre tipologie di eventi e rendez-vous puntano su forme corte e sbarazzine. Particolare riguardo, anche in questo caso, va ai materiali preziosi: tulle e organza glitter, pizzi a tinte sature, paillettes su tulle ton sur ton. Capi perfetti per ballare fino all’alba, all’insegna della freschezza e della