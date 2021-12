Moda, abiti da sposa: una collezione di pezzi unici (e dove trovarli)

CREAZIONI UNICHE - Atelier Emé ha scelto, infatti, di collaborare con mending for good, agenzia di consulenza che offre soluzioni creative ed etiche all'eccesso di produzione e agli scarti tessili di brand del lusso. La rielaborazione delle rimanenze è realizzata attraverso proposte di design contemporaneo e tecniche di alta artigianalità, prodotte da un network selezionato di cooperative sociali ed artigiani in Italia e Gran Bretagna (per questo progetto, i laboratori artigianali di San Patrignano per la pittura su tessuto e Manusa per il ricamo a mano). Partendo da una selezione degli abiti d'archivio più iconici di Atelier Emé, il lavoro svolto dall’ufficio stile è consistito nella decostruzione e ricostruzione ad arte dei capi scelti. Un lavoro sinergico tra le due realtà, che ha saputo unire competenze altamente specializzate e savoir-faire artigianale, per dieci creazioni da sogno, romantiche, ricche di disegni variopinti, bouquet acquerellati, applicazioni tridimensionali e ricami ton sur ton. Gli altri sei capi che fanno parte della capsule sono stati, invece, creati internamente dall'ufficio stile del brand. La collezione "Re-Love" è disponibile in esclusiva nell'atelier di Milano, in vicolo Giardino 1.

