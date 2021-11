Abiti da sposa: il contest su Instagram per vincere quello dei sogni

Ufficio stampa

Scattare e postare. Niente di più semplice, per partecipare a un contest online rivolto a tutte le future spose. È necessario avere un proprio profilo su Instagram, indossare in camerino un abito di prova per il proprio giorno più bello, inserire un tag e alcuni hashtag e il gioco è fatto. Vediamo allora di scoprire, più nel dettaglio, come fare per provare a vincere quello dei propri sogni.