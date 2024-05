L'invitata di nozze perfetta: come vestirsi per un matrimonio

I look per damigelle e amiche della sposa. Qualche dritta di stile utile con l'arrivo di maggio, il mese che dà il via alla stagione dei "sì"

L'invitata di nozze perfetta è quella che non sceglie un outfit sovraccarico, né eccessivo. Non ci si veste di bianco, colore riservato alla sposa , e anche accessori e make up giocano un ruolo di primissimo piano. Ecco qualche consiglio che può tornare utile con l'arrivo di maggio, mese che dà il via alla stagione dei matrimoni .



L'invitata perfetta: come vestirsi ad un matrimonio? In generale, se le nozze vengono celebrate di giorno, è bene prediligere abiti midi o sotto il ginocchio. Possono, invece, derogare alla regola scegliendo un modello lungo la madre della sposa, la testimone e le damigelle. L'altezza del tacco, in questo caso, può essere contenuta. Per quanto riguarda il make up, se il "sì" è all'aperto, è possibile puntare su nuance pastello per gli occhi e tonalità delicate o nude per le labbra. Per i capelli, sì a un'acconciatura semiraccolta, alla coda o a un raccolto alti.



Come vestirsi per un matrimonio di sera? Quando, invece, il matrimonio viene celebrato di sera il consiglio per quanto riguarda il trucco è quello di puntare su una zona specifica del viso, come potrebbero essere le labbra. Sì, in questo caso, a un rossetto deciso, mentre il resto avrà un effetto luminoso ma comunque molto naturale. Per i capelli, via libera alla chioma sciolta o a un raccolto più elaborato. Per quanto riguarda invece l'outfit, è indicato l'abito da cerimonia lungo, il jumpsuit, i completi.



Cosa non è consentito indossare a un matrimonio? Il galateo, per i matrimoni, sconsiglia il nero. Attenzione anche alle scollature, assolutamente fuori luogo se è previsto il rito religioso. In questo caso, anche le spalle dovranno essere coperte.