Protagonista della nuova campagna di Falconeri è il suo iconico Cashmere Ultrafine: pensato per lei e per lui nelle tonalità sabbiose del corda e del grano, il filato per eccellenza del marchio italiano viene declinato in diversi modelli, dalla maglia incrociata a collo alto per lei alla polo a manica lunga per lui, passando per l’abito a sottoveste con scollatura profonda sulla schiena alla camicia in morbido cashmere, perfetti sia durante il giorno che di sera. Una materia prima naturale leggera e delicata, che accarezza il corpo e ne segue le linee, per una qualità e un comfort senza pari.